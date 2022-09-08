***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 14:37
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.806883 TL dir. 07.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061405
BIST
14:573.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 95,03
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:5718,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2435
En Düşük
18,2142
14:5718,3051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0655
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3217
En Düşük
18,2004
14:571.011,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.011,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:57
|VAKBN
|11,78
|1.213.382.256
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.369.359
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.239.439
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.733.231.481
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|43.166.977
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|ATAGY
|5,09
|1.547.280
|% -3,60
|
|AKBNK
|15,77
|8.021.559.827
|% 0,51
|
|YKBNK
|8,42
|7.913.875.327
|% 7,40
|
|THYAO
|75,40
|4.487.830.579
|% 0,94
|
|ISCTR
|11,25
|3.968.454.738
|% 9,33
|
|EKGYO
|5,00
|3.444.057.679
|% 2,46
|
|YKBNK
|8,42
|7.913.875.327
|% 7,40
|
|EKGYO
|5,00
|3.444.057.679
|% 2,46
|
|AKBNK
|15,77
|8.021.559.827
|% 0,51
|
|ISCTR
|11,25
|3.968.454.738
|% 9,33
|
|HALKB
|12,51
|2.733.231.481
|% 9,93
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2435
|% 0,16
|
|Euro
|18,2950
|18,3051
|% 0,36
|
|Sterlin
|21,0184
|21,1238
|% 0,25
|
|Frank
|18,7031
|18,8157
|% 0,61
|
|Riyal
|4,8388
|4,8630
|% 0,07
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|4,91
|
|Cumhuriyet
|6.781
|6.884
|48,00
|
|Tam
|6.806
|6.868
|-27,00
|
|Yarım
|3.316
|3.355
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.680
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,12
|
|B. Petrol
|88,22
|88,22
|0,22
|
Seans Raporu
14:57
daha fazla
-
15:12XU100
Endeks 3, 497 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 78 üstünde . İşlem hacmi 69, 062.00 milyon TL de
-
15:12ZPLIB
Yüzde 7.61 oranında artışla 45.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 716 adet işlem
-
15:09SELGD
Yüzde 6.63 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 109 adet işlem
-
15:08PAGYO
Yüzde 8.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 825, 789 adet işlem
-
15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 39 artarak (% 2.88 ) 3, 126