***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2022 11:24
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.809171 TL dir. 08.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061860
BIST
11:563.525
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 87,80
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.529
En Düşük
3.452
11:5618,2447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:5618,4195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1901
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:561.013,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,97
|Açılış
|: 1.013,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:54
|GARAN
|26,18
|2.692.511.503
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.363.485.194
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|253.572.065
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|50.911.782
|% 9,62
|
|MTRKS
|36,20
|34.002.360
|% -5,09
|
|HEDEF
|9,34
|23.245.678
|% -4,79
|
|TSPOR
|5,26
|69.133.222
|% -4,19
|
|DOGUB
|9,76
|3.055.213
|% -3,94
|
|ADEL
|34,50
|19.085.155
|% -3,36
|
|AKBNK
|16,21
|5.955.630.577
|% 7,00
|
|YKBNK
|9,20
|4.767.606.304
|% 8,11
|
|GARAN
|26,18
|2.692.511.503
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,30
|2.495.633.862
|% 8,75
|
|THYAO
|73,15
|1.845.116.045
|% 0,21
|
|YKBNK
|9,20
|4.767.606.304
|% 8,11
|
|AKBNK
|16,21
|5.955.630.577
|% 7,00
|
|EKGYO
|5,03
|1.723.768.589
|% 2,86
|
|ISCTR
|12,30
|2.495.633.862
|% 8,75
|
|GARAN
|26,18
|2.692.511.503
|% 10,00
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2365
|18,2421
|% 0,10
|
|Euro
|18,4197
|18,4274
|% 1,09
|
|Sterlin
|21,1472
|21,2533
|% 1,16
|
|Frank
|18,9758
|19,0901
|% 1,41
|
|Riyal
|4,8392
|4,8635
|% 0,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|19,95
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|11,88
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.808
|6.875
|46,00
|
|Yarım
|3.317
|3.360
|22,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,23
|
|B. Petrol
|90,82
|90,82
|1,67
|
Seans Raporu
11:54
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12:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, ISCTR
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12:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 28 artarak (% 2.55 ) 3, 148
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12:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, HURGZ, GRNYO, VAKBN, HALKB
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12:08
GARAN, VAKBN, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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12:08
DOGUB, CUSAN, SELGD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında