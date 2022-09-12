***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.09.2022 15:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81301 TL dir. 09.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını anden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062342
BIST
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 127,83
|Açılış
|: 3.558
|
|Önceki Kapanış
|: 3.521
|
3.650
En Düşük
3.544
18:0518,2285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2564
En Düşük
18,2080
18:0518,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1569
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,6033
En Düşük
18,3348
18:051.013,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,19
|Açılış
|: 1.013,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,11
|
1.017,00
En Düşük
1.003,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|504,90
|141.055.187
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,71
|31.018.500
|% 10,00
|
|RODRG
|33,22
|9.748.555
|% 10,00
|
|QNBFB
|49,50
|1.481.065
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.849.393.047
|% 9,99
|
|ASUZU
|294,30
|493.093.665
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,66
|1.672.742
|% -10,00
|
|SEKUR
|20,84
|54.312.313
|% -9,94
|
|MEDTR
|23,50
|34.123.047
|% -7,84
|
|BRMEN
|3,29
|1.319.912
|% -6,80
|
|ISCTR
|12,55
|11.861.470.470
|% 0,88
|
|AKBNK
|17,51
|11.849.393.047
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,69
|7.961.760.228
|% 6,13
|
|EREGL
|33,40
|7.239.781.698
|% 2,90
|
|THYAO
|74,95
|7.079.194.724
|% 2,11
|
|EKGYO
|5,35
|5.988.878.309
|% 4,70
|
|ISCTR
|12,55
|11.861.470.470
|% 0,88
|
|YKBNK
|9,69
|7.961.760.228
|% 6,13
|
|AKBNK
|17,51
|11.849.393.047
|% 9,99
|
|DOHOL
|5,78
|1.740.121.119
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2227
|18,2285
|% -0,03
|
|Euro
|18,4639
|18,4730
|% 0,86
|
|Sterlin
|21,2607
|21,3673
|% 0,91
|
|Frank
|19,0731
|19,1880
|% 0,82
|
|Riyal
|4,8345
|4,8588
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|11,85
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|6,40
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.815
|6.871
|42,00
|
|Yarım
|3.321
|3.357
|19,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,74
|19,77
|0,91
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,52
|
|B. Petrol
|94,37
|94,37
|1,53
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU100
Endeks 3, 646 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 111, 493.00 milyon TL de
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17:59TUKAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 12.37 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 703, 174 adet işlem
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17:58TURSG
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.55 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 842, 076 adet işlem
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17:56HALKB
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.13 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 906, 049 adet işlem
-
17:55BUCIM
Yüzde 7.21 oranında artışla 4.31 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 045, 145 adet işlem