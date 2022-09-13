***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 15:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.816309 TL dir. 12.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062658
BIST
15:003.659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 9,39
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
15:0018,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2499
En Düşük
18,2119
15:0018,5760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1273
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,4317
15:001.014,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,86
|Açılış
|: 1.014,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.015,64
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.010.290
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|70.049.466
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.380.508
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|48.888.884
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|THYAO
|76,05
|7.636.176.816
|% 1,47
|
|EREGL
|33,50
|6.054.501.013
|% 0,30
|
|YKBNK
|9,62
|9.419.891.260
|% -0,72
|
|EKGYO
|5,26
|3.747.612.367
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,06
|8.270.581.472
|% -3,90
|
|AKBNK
|18,42
|10.255.895.743
|% 5,20
|
|KRDMD
|16,29
|5.007.713.340
|% 6,40
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2422
|18,2482
|% 0,18
|
|Euro
|18,5744
|18,5833
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,3324
|21,4394
|% 0,47
|
|Frank
|19,1292
|19,2445
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|5,45
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.897
|25,00
|
|Tam
|6.836
|6.887
|31,00
|
|Yarım
|3.331
|3.367
|17,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.683
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|95,35
|95,35
|1,35
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13INVEO
Yüzde 6.13 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 742, 878 adet işlem
-
15:12ULUFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 040, 566 adet işlem
-
15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, TTKOM
-
15:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 54 artarak (% 0.35 ) 3, 281
-
15:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, ULUFA, COSMO, VAKBN, NTHOL, ROYAL, GARAN, OYYAT, HALKB, RODRG