***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2022 14:05
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.819279 TL dir. 13.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063057
BIST
15:223.349
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -77,95
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
15:2218,2609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2467
15:2218,2913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0979
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
15:221.000,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 999,96
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.001,39
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler15:22
|DESA
|31,72
|39.221.480
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|16.524.964
|% 9,99
|
|TUKAS
|12,95
|325.343.239
|% 9,93
|
|IEYHO
|1,12
|125.866.512
|% 9,80
|
|HURGZ
|2,94
|76.885.704
|% 9,70
|
|ISCTR
|10,17
|1.305.315.219
|% -10,00
|
|VAKFN
|3,42
|135.542.648
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|97.158.071
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|45.016.039
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,03
|5.538.196.636
|% -9,83
|
|THYAO
|70,95
|3.600.499.380
|% -0,21
|
|ASELS
|30,66
|3.427.217.660
|% 2,20
|
|AKBNK
|14,23
|2.872.285.897
|% -9,71
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.419.742
|% -9,97
|
|EKGYO
|4,36
|2.147.116.161
|% -9,54
|
|KRDMD
|13,03
|5.538.196.636
|% -9,83
|
|YKBNK
|7,86
|2.393.419.742
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,23
|2.872.285.897
|% -9,71
|
|CEMAS
|1,45
|258.622.605
|% -1,36
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2516
|18,2609
|% 0,06
|
|Euro
|18,2793
|18,2913
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,0224
|21,1278
|% 0,53
|
|Frank
|18,8994
|19,0133
|% 0,01
|
|Riyal
|4,8412
|4,8655
|% 0,00
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|1,94
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|3,00
|
|Tam
|6.756
|6.810
|-6,00
|
|Yarım
|3.292
|3.329
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,53
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|0,07
|
|B. Petrol
|92,83
|92,83
|-0,34
|
Seans Raporu
15:22
daha fazla
-
15:37HLGYO
Yüzde -7.06 oranında düşüşle 3.16 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 249, 149 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -98, 92 kaybederek (% -2.64 ) 3, 649
-
15:36XU100
Endeks 3, 348 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 31 altında . İşlem hacmi 50, 305.00 milyon TL de
-
15:36KRDMA
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 10.34 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 144, 679 adet işlem
-
15:35ISFIN
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 506, 459 adet işlem