***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 17:46
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81621 TL dir. 14.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063389
BIST
17:373.368
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -78,66
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.355
17:3718,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
17:3718,2870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0824
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
17:37988,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,01
|Açılış
|: 988,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ZOREN
|3,20
|727.652.163
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|69.971.475
|% 9,96
|
|IMASM
|73,40
|19.318.760
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,33
|111.115.087
|% 9,89
|
|ULUFA
|5,23
|119.668.162
|% 9,87
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.519.844
|% -10,00
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|PAGYO
|20,82
|16.748.886
|% -9,95
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|VAKBN
|11,54
|2.363.114.517
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|KOZAL
|191,10
|1.556.010.799
|% -0,88
|
|EKGYO
|4,05
|2.452.016.563
|% -8,37
|
|HALKB
|11,04
|2.019.320.590
|% -9,95
|
|ADESE
|1,19
|181.087.740
|% 0,00
|
|TTKOM
|11,75
|1.669.173.024
|% -2,16
|
|CEMAS
|1,49
|203.973.706
|% 2,76
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2600
|18,2667
|% 0,21
|
|Euro
|18,2865
|18,2909
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9209
|21,0259
|% -0,31
|
|Frank
|18,9478
|19,0619
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8456
|4,8699
|% 0,20
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|-12,02
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|-46,00
|
|Tam
|6.702
|6.773
|-19,00
|
|Yarım
|3.266
|3.311
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.655
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,25
|91,25
|-2,85
|