***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2022 15:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81904 TL dir. 16.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063964
BIST
15:583.335
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -42,64
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.320
15:5818,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0443
|Açılış
|: 18,4830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,2999
En Düşük
18,2293
15:5818,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0699
|Açılış
|: 18,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
15:58979,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -4,36
|Açılış
|: 979,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SMRTG
|45,98
|106.876.382
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|8.759.104
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|24.800.876
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|25.948.519
|% 9,95
|
|PRDGS
|3,98
|41.587.331
|% 9,94
|
|ISGYO
|15,38
|23.886.232
|% -9,95
|
|NTHOL
|9,95
|141.714.200
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.523.170
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.655.433
|% -9,86
|
|TSKB
|4,41
|6.188.562
|% -9,82
|
|AKBNK
|11,97
|3.774.153.106
|% -1,80
|
|GARAN
|20,32
|3.531.223.736
|% -6,70
|
|YKBNK
|7,30
|2.672.120.235
|% -0,41
|
|HALKB
|9,08
|2.555.996.520
|% -8,65
|
|EKGYO
|4,34
|2.540.736.607
|% -0,69
|
|EKGYO
|4,34
|2.540.736.607
|% -0,69
|
|YKBNK
|7,30
|2.672.120.235
|% -0,41
|
|AKBNK
|11,97
|3.774.153.106
|% -1,80
|
|HALKB
|9,08
|2.555.996.520
|% -8,65
|
|ISCTR
|8,43
|2.148.182.507
|% -3,77
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2938
|18,2999
|% 0,24
|
|Euro
|18,3093
|18,3537
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7475
|20,8516
|% -0,19
|
|Frank
|18,8483
|18,9618
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8505
|4,8748
|% 0,14
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-9,56
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-24,00
|
|Tam
|6.671
|6.754
|42,00
|
|Yarım
|3.251
|3.289
|8,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.646
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,30
|19,32
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|-2,43
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13AKCNS
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 29.78 lira fiyatla işlem gören hissede 488, 807 adet işlem
-
16:12GARAN
Yüzde -6.61 oranında düşüşle 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 486, 049 adet işlem
-
16:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 91 kaybederek (% -1.72 ) 3, 605
-
16:09XU100
Endeks 3, 337 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 21 altında . İşlem hacmi 42, 100.00 milyon TL de
-
16:07HURGZ
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 664, 780 adet işlem