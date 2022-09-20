***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 15:19
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.808285 TL dir. 19.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064246
BIST
16:353.218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 18,25
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
16:3518,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 18,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2793
16:3518,2916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,2400
16:35979,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,64
|Açılış
|: 979,50
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
979,11
BIST En Aktif Hisseler16:33
|HDFGS
|2,75
|78.830.683
|% 10,00
|
|HKTM
|37,44
|74.587.329
|% 9,99
|
|ZOREN
|3,60
|495.620.540
|% 9,76
|
|BIOEN
|12,86
|226.881.289
|% 9,73
|
|PINSU
|8,81
|91.878.618
|% 9,58
|
|TSKB
|3,97
|15.611.886
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|1.298.717
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|4.342.764
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|6.465.874.244
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|16.513.022
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|6.465.874.244
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,01
|4.001.915.199
|% 1,52
|
|GARAN
|19,33
|3.865.667.739
|% -1,43
|
|HALKB
|8,16
|3.823.106.307
|% -8,83
|
|THYAO
|70,10
|3.790.200.629
|% 1,96
|
|VAKBN
|8,43
|6.465.874.244
|% -9,94
|
|EKGYO
|3,82
|2.079.009.720
|% -3,05
|
|ISCTR
|8,01
|4.001.915.199
|% 1,52
|
|HALKB
|8,16
|3.823.106.307
|% -8,83
|
|YKBNK
|6,92
|2.921.285.103
|% 2,67
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3034
|18,3191
|% 0,14
|
|Euro
|18,2775
|18,2935
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7825
|20,8867
|% -0,18
|
|Frank
|18,8585
|18,9721
|% -0,03
|
|Riyal
|4,8550
|4,8794
|% 0,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.664
|-12,48
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|2,00
|
|Tam
|6.659
|6.754
|-35,00
|
|Yarım
|3.244
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.645
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,12
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,23
|
|B. Petrol
|91,07
|91,07
|-0,93
|
Seans Raporu
16:33
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16:48PINSU
Yüzde 9.83 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 535, 485 adet işlem
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16:47BOBET
Yüzde 7.65 oranında artışla 7.18 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 420, 305 adet işlem
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16:46HKTM
Yüzde 9.99 oranında artışla 37.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 336 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, AKBNK, SISE
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 04 artarak (% 1.10 ) 2, 861