***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2022 11:53
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81451 TL dir. 20.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064456
BIST
12:243.252
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -25,53
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
12:2418,3225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 18,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
12:2418,1804
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0739
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
12:24985,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,48
|Açılış
|: 985,48
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
987,04
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ULUSE
|118,80
|10.248.564
|% 10,00
|
|CEMAS
|1,56
|134.349.670
|% 9,86
|
|CRDFA
|3,38
|27.153.277
|% 9,74
|
|MERKO
|7,24
|93.678.384
|% 9,53
|
|ATSYH
|151,90
|2.278.348
|% 9,52
|
|ISGYO
|12,47
|7.065.677
|% -9,96
|
|IHAAS
|61,15
|13.724.808
|% -9,94
|
|ROYAL
|4,40
|1.318.130
|% -9,84
|
|SKBNK
|3,12
|222.761.568
|% -9,83
|
|TSKB
|3,58
|95.724.707
|% -9,82
|
|THYAO
|69,75
|2.794.466.404
|% -3,73
|
|VAKBN
|8,36
|1.412.284.487
|% -0,83
|
|YKBNK
|7,08
|1.221.998.006
|% -1,12
|
|ISCTR
|8,22
|1.168.496.411
|% -0,84
|
|HALKB
|8,45
|1.157.119.230
|% 0,48
|
|EKGYO
|3,92
|767.980.721
|% -2,24
|
|YKBNK
|7,08
|1.221.998.006
|% -1,12
|
|VAKBN
|8,36
|1.412.284.487
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,82
|546.188.188
|% 6,11
|
|ISCTR
|8,22
|1.168.496.411
|% -0,84
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3131
|18,3197
|% 0,00
|
|Euro
|18,1752
|18,1897
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,7112
|20,8150
|% -0,30
|
|Frank
|18,9116
|19,0255
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8564
|4,8807
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|9,00
|
|Altın Gr.
|985
|986
|5,61
|
|Cumhuriyet
|6.666
|6.766
|21,00
|
|Tam
|6.695
|6.783
|8,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|9,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.655
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,11
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|2,20
|