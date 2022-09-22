***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2022 11:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81583 TL dir. 21.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064635
BIST
11:043.289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 43,64
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.289
En Düşük
3.237
11:0418,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 89,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 89,8300
|
18,3822
En Düşük
18,3174
11:0418,2149
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1859
|Açılış
|: 14,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4300
|
18,2149
En Düşük
18,0126
11:0411,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,04
|Açılış
|: 11,51
|
|Önceki Kapanış
|: 11,55
|
11,57
En Düşük
11,36
BIST En Aktif Hisseler11:04
|ULUSE
|130,60
|15.938.758
|% 9,93
|
|SMRTG
|57,05
|209.966.826
|% 9,92
|
|CRDFA
|3,71
|17.488.271
|% 9,76
|
|ULUFA
|7,87
|24.103.793
|% 9,46
|
|UNLU
|7,07
|28.395.491
|% 8,44
|
|PINSU
|7,22
|16.946.701
|% -9,98
|
|SKBNK
|2,81
|252.966.142
|% -9,94
|
|ISGYO
|11,23
|3.812.091
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|20.623.505
|% -9,78
|
|ATSYH
|128,80
|3.152.638
|% -7,34
|
|SISE
|27,58
|1.068.191.914
|% 2,68
|
|THYAO
|70,40
|1.020.135.028
|% 0,93
|
|YKBNK
|7,20
|678.833.792
|% 3,00
|
|SASA
|58,70
|643.062.495
|% 2,26
|
|AKBNK
|11,76
|586.328.877
|% 2,08
|
|ZOREN
|4,06
|527.686.206
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,90
|456.879.724
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,20
|678.833.792
|% 3,00
|
|SKBNK
|2,81
|252.966.142
|% -9,94
|
|AKBNK
|11,76
|586.328.877
|% 2,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3556
|18,3646
|% 0,21
|
|Euro
|18,1965
|18,2149
|% 1,03
|
|Sterlin
|20,6339
|20,7374
|% 0,19
|
|Frank
|18,7134
|18,8261
|% -0,94
|
|Riyal
|4,8648
|4,8892
|% 0,16
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-10,66
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-5,97
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.651
|6.730
|-66,00
|
|Yarım
|3.241
|3.290
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.646
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,05
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,89
|