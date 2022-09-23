***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.09.2022 14:20
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.820646 TL dir. 22.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064892
BIST
15:533.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -13,39
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.276
15:5318,4154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0968
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4154
En Düşük
18,3035
15:5318,0082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:53973,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -9,92
|Açılış
|: 974,11
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:51
|ULKER
|21,78
|145.150.283
|% 10,00
|
|KRPLS
|7,37
|189.325.414
|% 10,00
|
|GLCVY
|16,25
|55.647.576
|% 9,95
|
|ULUSE
|143,60
|12.335.481
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|153.331.081
|% 9,93
|
|ULUFA
|7,11
|42.346.735
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.436.149
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.956.462
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|17.158.215
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|33.410.897
|% -9,91
|
|THYAO
|71,20
|3.837.715.981
|% -0,14
|
|SASA
|60,70
|2.119.741.561
|% 4,57
|
|SAHOL
|27,30
|1.524.698.786
|% 0,15
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|SISE
|27,20
|1.252.323.746
|% -1,16
|
|EKGYO
|4,02
|1.190.912.746
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,51
|845.352.159
|% 6,37
|
|VAKBN
|7,70
|1.321.266.770
|% -0,65
|
|HALKB
|7,67
|1.087.196.948
|% -1,67
|
|DOHOL
|5,30
|720.617.905
|% 0,95
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4027
|18,4112
|% 0,51
|
|Euro
|17,9826
|17,9931
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,3284
|20,4303
|% -1,06
|
|Frank
|18,7355
|18,8484
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8791
|4,9036
|% 0,57
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-26,01
|
|Altın Gr.
|975
|976
|-8,30
|
|Cumhuriyet
|6.629
|6.729
|-7,00
|
|Tam
|6.650
|6.745
|-17,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|-0,29
|
|B. Petrol
|88,23
|88,23
|-2,23
|
Seans Raporu
15:51
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16:06ORCAY
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16:03XU050
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