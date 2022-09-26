***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 17:48
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.817107 TL dir. 23.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065322
BIST
17:553.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -28,64
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
17:5518,4554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
17:5517,8437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
17:55975,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 975,71
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|GRNYO
|4,62
|7.387.124
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|15.447.560
|% 9,98
|
|IHAAS
|71,20
|17.114.667
|% 9,96
|
|ELITE
|27,60
|58.343.740
|% 9,96
|
|ERBOS
|137,00
|185.069.289
|% 9,95
|
|PINSU
|5,85
|24.457.352
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.144.970
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.153.056
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|326.598.654
|% -9,97
|
|THYAO
|69,15
|3.281.264.103
|% -2,40
|
|SASA
|66,20
|3.266.941.150
|% 6,95
|
|VESTL
|36,54
|2.831.204.168
|% 2,18
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|YKBNK
|6,89
|2.223.218.436
|% -0,72
|
|EKGYO
|3,94
|1.221.180.353
|% -0,76
|
|ISCTR
|7,61
|2.241.152.700
|% -2,81
|
|ZOREN
|4,29
|1.176.479.548
|% -4,03
|
|SKBNK
|2,28
|537.673.340
|% -9,88
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4471
|18,4554
|% 0,22
|
|Euro
|17,8114
|17,8437
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,8472
|19,9468
|% -0,40
|
|Frank
|18,5443
|18,6560
|% -0,71
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-0,40
|
|Altın Gr.
|976
|976
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.646
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.233
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|0,06
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|0,94
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de