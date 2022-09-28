***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2022 16:30
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.81441 TL dir. 27.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065705
BIST
16:313.210
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -56,10
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.208
16:3118,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0732
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5642
En Düşük
18,4132
16:3117,8341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1442
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,8390
En Düşük
17,6326
16:31980,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 14,15
|Açılış
|: 980,06
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
980,81
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler16:29
|CANTE
|120,00
|91.628.644
|% 9,99
|
|RODRG
|42,94
|13.089.988
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,62
|61.013.920
|% 9,98
|
|HKTM
|42,64
|63.640.645
|% 9,95
|
|ARASE
|134,00
|80.505.082
|% 9,93
|
|ULUFA
|5,19
|2.250.493
|% -9,90
|
|KATMR
|1,62
|159.061.142
|% -7,43
|
|GSDDE
|4,76
|19.191.736
|% -5,74
|
|BALAT
|10,01
|121.682
|% -5,74
|
|ROYAL
|5,11
|940.475
|% -5,37
|
|KONTR
|58,65
|650.519.448
|% 0,95
|
|ODAS
|5,76
|635.834.564
|% 2,49
|
|SMRTG
|71,30
|538.251.975
|% 5,32
|
|KMPUR
|60,90
|432.768.695
|% 5,00
|
|PGSUS
|237,80
|347.800.053
|% -2,18
|
|ODAS
|5,76
|635.834.564
|% 2,49
|
|DERHL
|3,68
|126.482.445
|% -5,15
|
|HLGYO
|3,02
|83.425.670
|% -2,27
|
|PSGYO
|4,67
|112.508.018
|% 4,01
|
|MOBTL
|2,78
|53.250.544
|% -2,80
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5077
|18,5271
|% 0,43
|
|Euro
|17,7962
|17,8157
|% 0,71
|
|Sterlin
|19,6726
|19,7713
|% -0,30
|
|Frank
|18,7011
|18,8138
|% 1,02
|
|Riyal
|4,9061
|4,9307
|% 0,40
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|15,92
|
|Altın Gr.
|974
|975
|8,67
|
|Cumhuriyet
|6.573
|6.673
|1,00
|
|Tam
|6.608
|6.687
|11,00
|
|Yarım
|3.215
|3.269
|6,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.635
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,47
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,91
|10,93
|0,02
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,65
|