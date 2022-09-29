***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 17:18
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.813943 TL dir. 28.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.09.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066060
BIST
18:053.147
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -51,27
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.049
18:0518,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4765
18:0518,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1451
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1899
En Düşük
17,8996
18:05985,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,00
|Açılış
|: 985,53
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BFREN
|1.390,40
|25.429.709
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.767.081
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|ENSRI
|20,48
|148.847.149
|% 9,99
|
|EKIZ
|13,14
|2.498.877
|% 9,96
|
|ALARK
|56,30
|451.052.824
|% -9,99
|
|ISGYO
|6,65
|18.639.258
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.559.990
|% -9,83
|
|KMPUR
|52,65
|233.023.946
|% -9,30
|
|SILVR
|26,36
|21.316.779
|% -8,79
|
|THYAO
|68,40
|4.332.562.514
|% -0,80
|
|ASELS
|29,68
|3.941.122.600
|% 3,27
|
|YKBNK
|7,04
|2.261.521.263
|% -0,28
|
|HEKTS
|55,35
|2.214.390.375
|% -6,97
|
|GARAN
|18,83
|2.041.985.231
|% -2,18
|
|SKBNK
|1,89
|1.027.673.026
|% 1,61
|
|TSKB
|2,50
|1.106.846.874
|% 6,84
|
|EKGYO
|3,79
|1.548.129.595
|% -2,07
|
|YKBNK
|7,04
|2.261.521.263
|% -0,28
|
|ZOREN
|3,25
|948.315.473
|% -5,80
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5096
|18,5371
|% 0,10
|
|Euro
|18,1445
|18,1660
|% 0,81
|
|Sterlin
|20,3728
|20,4750
|% 1,42
|
|Frank
|18,8021
|18,9153
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9140
|4,9387
|% 0,34
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.658
|-2,17
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.613
|6.698
|-83,00
|
|Yarım
|3.217
|3.274
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.638
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,85
|87,85
|-0,20
|