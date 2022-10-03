***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 17:27
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.819891 TL dir. 30.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayım
17:143.350
En Yüksek
|Değişim
|: 5,36%
|| 170,38
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.351
En Düşük
3.196
17:1418,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0522
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:1418,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1317
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:141.000,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 12,13
|Açılış
|: 1.000,35
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.002,36
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:12
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|90.291.733
|% 9,99
|
|VAKBN
|7,62
|1.278.294.863
|% 9,96
|
|SODSN
|24,72
|351.971
|% 9,96
|
|KONTR
|64,10
|621.520.826
|% 9,95
|
|ULUFA
|4,50
|12.169.865
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.457
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.841.148
|% -9,91
|
|GMTAS
|3,69
|29.280.923
|% -7,29
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|THYAO
|76,30
|5.624.540.480
|% 8,07
|
|SASA
|69,90
|3.059.369.351
|% 2,49
|
|TUPRS
|317,60
|2.097.192.460
|% 9,67
|
|YKBNK
|7,75
|2.080.886.298
|% 9,62
|
|ASELS
|30,62
|1.837.526.260
|% 4,51
|
|EKGYO
|4,10
|1.686.438.097
|% 5,94
|
|YKBNK
|7,75
|2.080.886.298
|% 9,62
|
|HALKB
|7,67
|1.581.388.553
|% 9,89
|
|SKBNK
|1,95
|342.934.202
|% 5,41
|
|ODAS
|6,57
|1.175.429.871
|% 3,63
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5460
|18,5579
|% 0,30
|
|Euro
|18,2294
|18,2507
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,8394
|20,9439
|% 1,15
|
|Frank
|18,6807
|18,7932
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9190
|4,9436
|% 0,18
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|12,18
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.717
|6.774
|42,00
|
|Yarım
|3.268
|3.309
|18,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.654
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,43
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,80
|
|B. Petrol
|89,01
|89,01
|3,87
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:27HALKB
Yüzde 9.89 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 739, 342 adet işlem
-
17:25AKBNK
Yüzde 9.74 oranında artışla 12.39 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 809, 304 adet işlem
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, YKBNK, AKBNK
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 28 artarak (% 5.23 ) 2, 966
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKB, BARMA, AKYHO, VAKBN, SODSN, AYES, KONTR, ZOREN