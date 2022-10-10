***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2022 15:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.844154 TL dir. 07.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069892
BIST
15:463.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 26,05
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4618,5812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0348
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4618,0766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0251
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:461.001,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -12,78
|Açılış
|: 1.001,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:44
|CRFSA
|44,32
|85.549.948
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|385.901.401
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|116.761.064
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.330.057
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.610.182
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.555.175.375
|% 2,02
|
|ASELS
|32,46
|1.957.186.489
|% 3,11
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SASA
|85,80
|1.879.437.021
|% -1,44
|
|SISE
|30,26
|1.766.716.988
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.951.013.896
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,69
|245.766.940
|% -4,52
|
|YKBNK
|8,14
|964.569.162
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|610.662.201
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,72
|378.025.872
|% 6,59
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5751
|18,5827
|% -0,18
|
|Euro
|18,0513
|18,0691
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,4953
|20,5981
|% -0,40
|
|Frank
|18,5448
|18,6565
|% -0,52
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,24
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,09
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-12,84
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|-142,00
|
|Yarım
|3.282
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,92
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,46
|97,46
|-0,46
|
Seans Raporu
15:44
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-
15:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ASELS, KRDMD
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 89 artarak (% 0.60 ) 3, 190
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, RTALB, TRCAS, BMSCH, YAPRK, COSMO, ULUUN, CRFSA, HUNER
-
15:59
JANTS, CANTE, KCAER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:59
GLBMD, ISBTR, KIMMR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında