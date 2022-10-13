***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 17:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.839677 TL dir. 12.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071674
BIST
17:493.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 34,66
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:4918,5806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:4918,0656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0437
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:49985,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,65
|Açılış
|: 985,15
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:49
|MZHLD
|76,45
|40.174.812
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|CELHA
|17,76
|111.196.117
|% 9,97
|
|KAPLM
|75,85
|28.392.316
|% 9,93
|
|IZMDC
|3,91
|376.692.046
|% 9,83
|
|BUCIM
|4,19
|283.835.869
|% -8,52
|
|DMSAS
|8,75
|30.480.673
|% -6,82
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|DYOBY
|21,98
|70.352.154
|% -4,93
|
|USAK
|3,39
|98.885.171
|% -3,97
|
|THYAO
|87,70
|7.746.861.519
|% 3,06
|
|SASA
|86,80
|3.321.295.565
|% 5,98
|
|AKBNK
|13,02
|2.441.039.939
|% 0,70
|
|PETKM
|14,75
|2.390.113.412
|% 0,68
|
|ASELS
|31,16
|1.966.415.219
|% -1,45
|
|YKBNK
|8,36
|1.909.327.513
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,25
|1.715.584.412
|% 0,00
|
|AKBNK
|13,02
|2.441.039.939
|% 0,70
|
|DOHOL
|5,38
|924.884.742
|% 2,28
|
|PETKM
|14,75
|2.390.113.412
|% 0,68
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5806
|% 0,08
|
|Euro
|18,0476
|18,0656
|% 0,24
|
|Sterlin
|20,7334
|20,8373
|% 0,90
|
|Frank
|18,4133
|18,5243
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|-23,74
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-14,03
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.663
|6.724
|-69,00
|
|Yarım
|3.247
|3.287
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.643
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,06
|92,06
|-0,39
|
Seans Raporu
17:49
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17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
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17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de