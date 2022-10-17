***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2022 16:33
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8443 TL dir. 14.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072511
BIST
16:513.840
En Yüksek
|Değişim
|: 5,86%
|| 212,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.846
En Düşük
3.641
16:5118,5831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
16:5118,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1327
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2127
En Düşük
18,0503
16:51994,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 12,69
|Açılış
|: 994,66
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler16:49
|AZTEK
|20,46
|197.769.460
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.476.037.381
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|86.797.429
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.316.628
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.164.484
|% 9,99
|
|ATSYH
|107,90
|4.237.706
|% -9,86
|
|EKIZ
|13,60
|829.878
|% -7,17
|
|MEGAP
|4,68
|53.741.820
|% -6,59
|
|MEGAP
|4,68
|53.741.820
|% -6,59
|
|ESCOM
|26,04
|33.389.083
|% -4,62
|
|THYAO
|98,30
|7.788.404.553
|% 9,22
|
|PETKM
|14,35
|4.282.251.614
|% -1,64
|
|EKGYO
|4,46
|3.639.795.452
|% 5,69
|
|ASELS
|32,66
|3.448.669.301
|% 4,88
|
|SISE
|31,20
|3.274.951.671
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,46
|3.639.795.452
|% 5,69
|
|ISCTR
|9,39
|2.857.240.321
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|567.870.606
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.873.232.823
|% 9,97
|
|PETKM
|14,35
|4.282.251.614
|% -1,64
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5744
|18,5848
|% 0,09
|
|Euro
|18,1799
|18,1952
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,0091
|21,1144
|% 1,52
|
|Frank
|18,5611
|18,6730
|% 0,93
|
|Riyal
|4,9255
|4,9502
|% -0,03
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|19,94
|
|Altın Gr.
|995
|995
|12,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|70,00
|
|Tam
|6.710
|6.767
|-23,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,35
|
|B. Petrol
|92,97
|92,97
|1,34
|
Seans Raporu
16:49
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17:04KLRHO
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17:00XU100
Endeks 3, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 96 üstünde . İşlem hacmi 79, 855.00 milyon TL de
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17:00ISCTR
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.39 lira fiyatla işlem gören hissede 314, 854, 407 adet işlem