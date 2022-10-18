***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 17:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8552 TL dir. 17.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072705
BIST
16:503.842
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -5,75
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:5018,5887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:5018,3353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0433
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:50988,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,08
|Açılış
|: 988,74
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:48
|PENTA
|532,40
|79.356.390
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|148.294.380
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.597.190
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.277.617
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|41.013.299
|% 9,96
|
|SAYAS
|23,12
|134.071.409
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.858.633.036
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,40
|13.067.074
|% -7,73
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|MEGAP
|4,47
|33.430.616
|% -7,45
|
|THYAO
|97,35
|5.904.545.786
|% -1,12
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|AKBNK
|15,13
|4.189.441.507
|% 1,89
|
|ASELS
|33,14
|3.596.874.686
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|EKGYO
|4,43
|3.448.244.705
|% -1,34
|
|YKBNK
|9,56
|5.118.347.330
|% -1,54
|
|TSKB
|2,67
|960.451.753
|% -2,20
|
|ISCTR
|9,46
|2.911.057.329
|% 0,75
|
|SKBNK
|1,86
|557.024.203
|% -1,59
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5735
|18,5833
|% 0,02
|
|Euro
|18,3077
|18,3244
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,9946
|21,0999
|% -0,31
|
|Frank
|18,6334
|18,7457
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,01
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|4,70
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,36
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.694
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.262
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|-0,91
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03GWIND
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 18.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 916, 717 adet işlem
-
17:02KARSN
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 373, 876 adet işlem
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 43 kaybederek (% -0.27 ) 4, 207
-
17:01XU100
Endeks 3, 833 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 82, 506.00 milyon TL de
-
17:01KIMMR
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 809, 916 adet işlem