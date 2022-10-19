***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 13:26
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8561 TL dir. 18.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072840
BIST
13:233.874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 32,23
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.892
En Düşük
3.844
13:2318,5906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
13:2318,2258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1030
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,2024
13:23977,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -9,69
|Açılış
|: 977,78
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
977,78
BIST En Aktif Hisseler13:21
|GESAN
|149,60
|461.621.985
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|284.822.358
|% 9,99
|
|PENTA
|585,60
|27.930.104
|% 9,99
|
|PKENT
|147,70
|82.485.764
|% 9,98
|
|MZHLD
|111,70
|38.733.718
|% 9,94
|
|AKFGY
|4,15
|236.109.967
|% -6,32
|
|KIMMR
|6,80
|5.368.369
|% -5,82
|
|SEGYO
|1,59
|124.904.537
|% -5,36
|
|HKTM
|72,60
|43.793.906
|% -4,10
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|THYAO
|97,60
|3.484.807.949
|% 0,36
|
|AKBNK
|15,46
|2.052.922.606
|% 2,45
|
|YKBNK
|9,56
|1.883.009.658
|% 1,81
|
|TUPRS
|358,10
|1.628.535.497
|% -0,20
|
|ODAS
|8,06
|3.637.784.556
|% -3,70
|
|EKGYO
|4,45
|898.749.364
|% 1,37
|
|YKBNK
|9,56
|1.883.009.658
|% 1,81
|
|AKBNK
|15,46
|2.052.922.606
|% 2,45
|
|ISCTR
|9,66
|1.167.542.998
|% 2,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5892
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,2141
|18,2230
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,8950
|20,9998
|% -0,41
|
|Frank
|18,5123
|18,6238
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9341
|4,9589
|% -0,01
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|-13,06
|
|Altın Gr.
|980
|981
|-6,97
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.647
|6.725
|-39,00
|
|Yarım
|3.239
|3.288
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,72
|90,72
|0,69
|