***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.10.2022 15:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8585 TL dir. 20.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073283
BIST
15:133.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 27,11
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
15:1318,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
15:1318,0843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,1238
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,0598
15:13970,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,97
|Açılış
|: 970,31
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler15:13
|KTSKR
|44,90
|112.902.934
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|61.716.835
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|146.647.664
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|41.555.721
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.397.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ULUFA
|4,40
|19.426.733
|% -3,30
|
|ETILR
|8,99
|75.196.110
|% -3,12
|
|NTGAZ
|29,34
|76.701.631
|% -3,04
|
|SMART
|8,20
|21.765.432
|% -2,84
|
|THYAO
|98,40
|3.739.037.386
|% -0,66
|
|TUPRS
|374,30
|1.993.183.605
|% 1,66
|
|SISE
|31,68
|1.953.269.649
|% 1,02
|
|EKGYO
|4,67
|1.857.322.684
|% 3,78
|
|SASA
|88,95
|1.648.317.384
|% 4,34
|
|EKGYO
|4,67
|1.857.322.684
|% 3,78
|
|TSKB
|2,89
|655.286.304
|% 3,21
|
|SKBNK
|1,98
|344.985.704
|% 3,66
|
|YKBNK
|9,61
|1.580.905.020
|% -0,83
|
|ISGYO
|7,29
|1.024.369.990
|% 9,95
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5922
|18,6068
|% 0,00
|
|Euro
|18,0778
|18,0843
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,5928
|20,6961
|% -1,14
|
|Frank
|18,3089
|18,4191
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,04
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.620
|-7,68
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|6.551
|6.650
|-74,00
|
|Tam
|6.580
|6.680
|-29,00
|
|Yarım
|3.206
|3.266
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,31
|18,34
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|-0,19
|
|B. Petrol
|92,74
|92,74
|0,36
|