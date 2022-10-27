***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 16:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8695 TL dir. 26.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074641
BIST
17:283.918
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -58,09
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:2818,6069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:2818,6730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0974
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:28995,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 995,28
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:26
|HEDEF
|12,10
|88.662.133
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.765.602
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.086.458
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.722.339
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,66
|35.328.911
|% -6,12
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|98,60
|7.948.842.995
|% -0,20
|
|AKBNK
|15,21
|3.182.220.965
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.514.446.409
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,10
|2.419.683.558
|% 1,41
|
|SISE
|33,26
|2.373.241.548
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,48
|1.495.102.439
|% -1,97
|
|TSKB
|3,10
|1.012.116.877
|% 0,32
|
|SKBNK
|2,10
|440.149.492
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,21
|3.182.220.965
|% -3,61
|
|PETKM
|13,43
|2.514.446.409
|% 0,45
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6023
|18,6060
|% -0,01
|
|Euro
|18,6723
|18,6856
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,5657
|21,6739
|% 0,01
|
|Frank
|18,7700
|18,8831
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,10
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,64
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.732
|-36,00
|
|Yarım
|3.253
|3.292
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.645
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,54
|19,57
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,58
|94,58
|0,79
|
Seans Raporu
17:26
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17:40GOODY
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 14.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 196, 028 adet işlem
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17:39PCILT
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 200 adet işlem
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17:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -65, 65 kaybederek (% -1.51 ) 4, 276
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17:38
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HEDEF, FONET
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17:38XU100
Endeks 3, 929 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 59, 548.00 milyon TL de