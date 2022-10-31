***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 16:07
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8702 TL dir. 28.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075292
BIST
15:563.949
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 70,01
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:5618,6180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:5618,4649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0717
|Açılış
|: 18,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4438
15:56980,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,69
|Açılış
|: 980,04
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:56
|AKCNS
|44,00
|104.287.624
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.470.669
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.973.422
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|41.963.799
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.444.236
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,41
|48.221.154
|% -9,21
|
|METRO
|1,51
|120.683.331
|% -8,48
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|MZHLD
|131,00
|28.734.552
|% -6,23
|
|THYAO
|99,30
|4.265.904.681
|% 2,42
|
|SASA
|119,90
|2.218.995.438
|% 9,70
|
|AKBNK
|14,44
|2.001.731.926
|% -1,63
|
|SISE
|32,94
|1.685.124.321
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,00
|1.609.359.007
|% 1,35
|
|EKGYO
|4,41
|966.386.491
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,00
|1.609.359.007
|% 1,35
|
|ISCTR
|9,07
|1.358.589.945
|% 0,22
|
|AKBNK
|14,44
|2.001.731.926
|% -1,63
|
|SKBNK
|2,04
|281.702.222
|% -0,49
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6135
|18,6180
|% 0,20
|
|Euro
|18,4584
|18,4649
|% -0,39
|
|Sterlin
|21,3733
|21,4805
|% -0,67
|
|Frank
|18,5176
|18,6292
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-7,52
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|-5,00
|
|Tam
|6.594
|6.651
|-85,00
|
|Yarım
|3.213
|3.249
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,07
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-1,21
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 35 artarak (% 1.76 ) 4, 287
-
16:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
-
16:10XU100
Endeks 3, 947 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 44, 187.00 milyon TL de
-
16:10IZINV
Yüzde 6.96 oranında artışla 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 639 adet işlem
-
16:09HEDEF
Yüzde 4.80 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 894, 392 adet işlem