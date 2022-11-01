***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 15:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8696 TL dir. 31.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 31.10.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075892
BIST
17:544.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 66,64
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:5418,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:5418,4214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3393
17:54986,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,43
|Açılış
|: 986,30
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KRGYO
|8,69
|74.075.013
|% 10,00
|
|GESAN
|180,40
|328.375.495
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.790.465
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.323.384
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|118.915.428
|% -9,93
|
|LIDER
|48,38
|154.206.637
|% -8,72
|
|KRTEK
|25,12
|101.600.937
|% -8,19
|
|VERTU
|32,88
|165.272.396
|% -8,16
|
|PNSUT
|46,94
|87.665.553
|% -7,78
|
|THYAO
|102,30
|5.989.245.625
|% 0,99
|
|SASA
|130,90
|4.144.648.720
|% 8,90
|
|ASELS
|33,24
|3.594.626.899
|% 3,17
|
|SISE
|32,90
|3.373.145.363
|% -0,96
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|EKGYO
|4,48
|2.683.698.117
|% 1,59
|
|YKBNK
|9,29
|2.600.297.089
|% 0,87
|
|ISCTR
|9,10
|2.411.060.063
|% -2,36
|
|AKBNK
|14,50
|3.018.089.630
|% -0,82
|
|TSKB
|2,98
|602.282.477
|% -1,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6138
|18,6243
|% 0,10
|
|Euro
|18,3168
|18,4214
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,2936
|21,4004
|% 0,16
|
|Frank
|18,5513
|18,6630
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,08
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de