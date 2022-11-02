***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2022 18:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8722 TL dir. 01.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076358
BIST
18:054.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,20
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
18:0518,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0340
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,4131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0539
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
18:05986,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,92
|Açılış
|: 986,15
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|68,75
|300.565.284
|% 10,00
|
|PRKAB
|34,10
|292.178.695
|% 10,00
|
|ERCB
|85,25
|96.946.400
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|187.861.762
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|88.708.734
|% 9,98
|
|ERBOS
|157,00
|284.631.069
|% -9,25
|
|LIDER
|44,00
|60.904.266
|% -8,83
|
|KRGYO
|8,05
|119.698.499
|% -7,36
|
|YAPRK
|48,90
|44.519.931
|% -6,68
|
|HEDEF
|13,89
|120.511.286
|% -5,96
|
|ASELS
|35,88
|8.110.094.683
|% 7,62
|
|THYAO
|100,80
|6.046.134.117
|% -1,56
|
|SASA
|126,40
|3.138.932.658
|% -3,88
|
|EREGL
|30,62
|2.869.263.147
|% 3,17
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,54
|1.785.797.674
|% 0,67
|
|TSKB
|3,12
|981.309.753
|% 5,05
|
|ISCTR
|8,97
|2.782.666.828
|% -4,37
|
|SKBNK
|2,03
|566.839.916
|% 1,50
|
|ODAS
|8,46
|2.036.453.632
|% 7,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6227
|% 0,20
|
|Euro
|18,3936
|18,4097
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,3003
|21,4071
|% 0,06
|
|Frank
|18,5685
|18,6804
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-1,48
|
|Altın Gr.
|986
|986
|0,93
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.631
|6.694
|-1,00
|
|Yarım
|3.231
|3.273
|0,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.635
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|95,92
|95,92
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 204, 622 adet işlem
-
17:58MNDTR
Yüzde 9.98 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 385, 526 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 77 artarak (% 0.06 ) 4, 419
-
17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, ISCTR
-
17:57XU100
Endeks 4, 073 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 71, 348.00 milyon TL de