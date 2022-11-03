***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 17:34
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8742 TL dir. 02.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076581
BIST
17:404.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 35,77
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
17:4018,6167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
17:4018,2528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0319
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
17:40972,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,40
|Açılış
|: 972,06
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KAREL
|23,32
|137.853.644
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.448.258
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|39.027.183
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.895.377
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|92.923.390
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMBTN
|394,90
|61.292.072
|% -8,52
|
|DMSAS
|8,20
|121.958.707
|% -8,38
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|THYAO
|101,90
|9.513.258.397
|% 1,09
|
|TUPRS
|405,90
|4.983.846.836
|% 2,76
|
|ASELS
|34,68
|4.342.775.825
|% -3,34
|
|SASA
|138,60
|3.856.303.977
|% 9,65
|
|PETKM
|13,98
|2.489.139.214
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,52
|1.608.397.058
|% -0,44
|
|ISCTR
|8,69
|2.342.214.749
|% -3,12
|
|YKBNK
|8,81
|2.248.933.077
|% -1,23
|
|ODAS
|8,64
|1.629.175.945
|% 2,13
|
|TSKB
|3,05
|578.939.924
|% -2,24
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6232
|% 0,03
|
|Euro
|18,2368
|18,2503
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,7790
|20,8832
|% -1,77
|
|Frank
|18,3480
|18,4585
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% -0,09
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-11,04
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-7,45
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.617
|-111,00
|
|Tam
|6.554
|6.612
|-65,00
|
|Yarım
|3.193
|3.233
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,01
|
|B. Petrol
|94,50
|94,50
|-1,66
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53XU100
Endeks 4, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 74, 326.00 milyon TL de
-
17:52ULUFA
Yüzde 4.72 oranında artışla 4.44 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 093, 516 adet işlem
-
17:50ITTFH
Yüzde 9.24 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 340, 602 adet işlem
-
17:49KNFRT
Yüzde 4.58 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 390, 697 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 02 artarak (% 0.70 ) 3, 608