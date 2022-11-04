***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2022 14:38
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8708 TL dir. 03.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076769
BIST
15:374.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 91,32
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.203
En Düşük
4.131
15:3718,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0085
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
15:3718,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1335
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3136
En Düşük
18,1324
15:37990,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,58
|Açılış
|: 990,99
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
991,82
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler15:35
|MIATK
|83,15
|55.618.089
|% 9,99
|
|EREGL
|33,30
|6.318.255.377
|% 9,97
|
|DAGHL
|35,30
|4.393.509
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.675.905
|% 9,96
|
|ISDMR
|27,94
|333.854.214
|% 9,91
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|141.522.846
|% -9,09
|
|KIMMR
|10,45
|36.150.557
|% -7,44
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|105,00
|8.013.803.869
|% 3,14
|
|KRDMD
|13,12
|4.211.436.318
|% 8,34
|
|TUPRS
|429,20
|3.483.992.945
|% 5,33
|
|SASA
|144,50
|2.300.323.098
|% 6,33
|
|SISE
|33,44
|2.051.681.947
|% 1,52
|
|KRDMD
|13,11
|4.223.727.882
|% 8,26
|
|EKGYO
|4,59
|1.392.594.939
|% 1,32
|
|EREGL
|33,30
|6.319.462.669
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,04
|1.447.209.706
|% 3,20
|
|ISCTR
|8,83
|1.420.643.961
|% 1,49
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6206
|18,6243
|% 0,05
|
|Euro
|18,2868
|18,2979
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,7514
|20,8555
|% 0,21
|
|Frank
|18,3949
|18,5057
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,05
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|23,73
|
|Altın Gr.
|989
|989
|13,27
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|72,00
|
|Tam
|6.616
|6.675
|41,00
|
|Yarım
|3.224
|3.265
|21,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.633
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,14
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,95
|0,28
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|2,94
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
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15:50AVOD
Yüzde 7.10 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 361, 134 adet işlem
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TCELL, PGSUS
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 85, 12 artarak (% 2.36 ) 3, 695
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15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIATK, EREGL, DESA, DAGHL, KERVN
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15:49
ERCB, AVOD, KRDMD değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında