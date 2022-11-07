***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2022 17:51
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8785 TL dir. 04.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077528
BIST
17:444.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 117,73
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.338
En Düşük
4.230
17:4418,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
17:4418,5756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0843
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
17:441.003,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.003,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler17:42
|BFREN
|2.332,90
|93.581.077
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.612.319
|% 10,00
|
|CRFSA
|66,10
|160.474.107
|% 9,98
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.845.952
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.431.204
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,29
|32.507.209
|% -8,69
|
|PRKME
|14,31
|143.955.730
|% -8,45
|
|BTCIM
|38,74
|46.668.148
|% -7,89
|
|THYAO
|106,00
|9.782.622.543
|% 1,73
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|TUPRS
|451,90
|5.024.428.513
|% 5,53
|
|EREGL
|36,62
|5.010.329.291
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|4.346.822.138
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,68
|6.977.644.558
|% 5,23
|
|PETKM
|14,78
|5.335.331.406
|% 5,57
|
|ISCTR
|9,24
|2.884.191.823
|% 3,24
|
|HALKB
|8,72
|2.711.433.163
|% 2,11
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5727
|18,5871
|% 0,11
|
|Euro
|18,5575
|18,5756
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2365
|21,3430
|% 0,83
|
|Frank
|18,7024
|18,8151
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9297
|4,9544
|% 0,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.680
|-2,24
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.005
|0,55
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.723
|6.777
|143,00
|
|Yarım
|3.276
|3.313
|69,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,50
|0,03
|
|B. Petrol
|98,60
|98,60
|0,03
|
Seans Raporu
17:42
daha fazla
-
17:56YGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 1.13 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 478, 037 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
-
17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
-
17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem
-
17:51CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 430, 569 adet işlem