***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 21:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları ve Ticaret A.Ş. (Pakpen) firmasının ihracı olan TRSPKPB41717 tanımlı kıymete ilişkin alacağımız için Şirketimiz ve Pakpen arasında düzenlenmiş 17.05.2017 tarihli protokole göre ödenmemiş son taksit tutarı olan 275.429 TL, 08.11.2022 tarihinde gecikme faizi ve BSMV dahil toplam 466.340 TL olarak tahsil edilmiş olup, ilgili firmadan herhangi bir alacağımız kalmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078394
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 4.336
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|Önceki Kapanış
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4.412
En Düşük
4.297
18:0518,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
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|Açılış
|: 18,6150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6200
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18,6126
En Düşük
18,4157
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 995,15
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1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5777
|18,5997
|% 0,66
|
|Euro
|18,7151
|18,7352
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,4595
|21,5672
|% 1,14
|
|Frank
|18,8074
|18,9206
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|39,71
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|30,05
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.838
|6.910
|162,00
|
|Yarım
|3.332
|3.378
|79,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,42
|21,44
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|0,49
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|B. Petrol
|96,68
|96,68
|-1,24
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