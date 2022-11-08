***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları ve Ticaret A.Ş. (Pakpen) firmasının ihracı olan TRSPKPB41717 tanımlı kıymete ilişkin alacağımız için Şirketimiz ve Pakpen arasında düzenlenmiş 17.05.2017 tarihli protokole göre ödenmemiş son taksit tutarı olan 275.429 TL, 08.11.2022 tarihinde gecikme faizi ve BSMV dahil toplam 466.340 TL olarak tahsil edilmiş olup, ilgili firmadan herhangi bir alacağımız kalmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078394BIST