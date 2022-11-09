***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2022 14:59
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8933 TL dir. 08.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078547
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.025,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.025,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HEKTS
|36,08
|2.658.413.095
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|95.095.681
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.853.092
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.037.890
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.077.260
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.694.206
|% -9,84
|
|KERVT
|11,09
|431.954.578
|% -9,54
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,50
|9.717.218.732
|% -1,33
|
|ASELS
|37,78
|7.752.651.909
|% 4,42
|
|EREGL
|34,60
|5.738.178.722
|% -3,19
|
|TCELL
|32,14
|4.590.521.828
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|EKGYO
|5,06
|3.190.658.286
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|671.455.336
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.916.956.799
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,92
|4.152.228.882
|% 1,61
|
|TSKB
|3,09
|904.228.956
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6020
|% 0,43
|
|Euro
|18,7238
|18,7415
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1289
|21,2349
|% -0,86
|
|Frank
|18,8158
|18,9291
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9309
|4,9557
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|5,07
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.902
|14,00
|
|Yarım
|3.334
|3.374
|6,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|0,08
|
|B. Petrol
|94,04
|94,04
|-1,32
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem