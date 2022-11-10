***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 14:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8927 TL dir. 09.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079180
BIST
16:004.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 67,27
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
16:0018,5987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
16:0018,5202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,1058
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
16:001.021,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.021,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler16:00
|KONKA
|46,64
|323.723.359
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.859.636
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.814.803
|% 9,98
|
|ARASE
|176,40
|213.927.015
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,70
|14.236.657
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,50
|189.729.597
|% -9,74
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|BANVT
|79,55
|28.820.312
|% -8,14
|
|THYAO
|111,80
|5.678.854.856
|% 0,54
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|TCELL
|32,60
|3.013.075.184
|% 1,43
|
|EREGL
|35,34
|2.939.300.843
|% 1,79
|
|ASELS
|37,52
|2.671.025.118
|% -0,58
|
|EKGYO
|5,34
|3.138.861.796
|% 5,53
|
|ODAS
|9,90
|2.496.207.229
|% 1,12
|
|YKBNK
|9,56
|1.587.563.853
|% 3,13
|
|PETKM
|14,39
|2.350.750.102
|% 1,77
|
|ISCTR
|9,19
|1.444.755.989
|% 1,43
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5905
|18,5987
|% 0,06
|
|Euro
|18,4936
|18,5202
|% -0,57
|
|Sterlin
|21,1173
|21,2232
|% 0,47
|
|Frank
|18,7309
|18,8437
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9287
|4,9534
|% 0,08
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,47
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|3,01
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.814
|6.865
|5,00
|
|Yarım
|3.320
|3.356
|2,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,61
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,24
|92,24
|-0,41
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:15INVEO
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 205, 688 adet işlem
-
16:14SELVA
Yüzde 6.09 oranında artışla 12.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 358, 023 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 4, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 65, 466.00 milyon TL de
-
16:13ECILC
Yüzde 5.45 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 042, 653 adet işlem
-
16:11ENKAI
Yüzde 5.73 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 704, 405 adet işlem