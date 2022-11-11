***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2022 17:17
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9017 TL dir. 10.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079540
BIST
17:114.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 30,53
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.471
17:1118,5392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
17:1119,1122
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2604
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,1409
En Düşük
18,8141
17:111.051,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.051,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.054,73
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BRYAT
|956,30
|196.233.380
|% 10,00
|
|AKENR
|4,40
|89.110.696
|% 10,00
|
|VERUS
|96,80
|54.644.828
|% 10,00
|
|CELHA
|28,60
|27.993.202
|% 10,00
|
|MIATK
|107,90
|362.193.633
|% 9,99
|
|SNGYO
|4,23
|21.669.055
|% -10,00
|
|GLBMD
|10,95
|49.437.997
|% -9,95
|
|TURGG
|263,50
|37.517.176
|% -9,26
|
|KZBGY
|16,86
|216.590.490
|% -8,17
|
|ETILR
|9,51
|34.554.170
|% -4,80
|
|THYAO
|113,30
|7.565.658.044
|% -0,09
|
|EREGL
|37,18
|5.861.821.344
|% -0,96
|
|ASELS
|39,48
|5.297.548.721
|% 3,79
|
|PETKM
|14,41
|3.340.729.909
|% -0,48
|
|EKGYO
|5,35
|3.012.273.108
|% -0,56
|
|EKGYO
|5,35
|3.012.273.108
|% -0,56
|
|YKBNK
|9,71
|2.763.021.957
|% -0,61
|
|ODAS
|10,89
|2.792.409.493
|% 9,12
|
|SKBNK
|2,19
|573.383.604
|% -1,79
|
|PETKM
|14,41
|3.340.729.909
|% -0,48
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5312
|18,5490
|% 0,32
|
|Euro
|19,0920
|19,1046
|% 1,34
|
|Sterlin
|21,7726
|21,8818
|% 0,83
|
|Frank
|19,4815
|19,5988
|% 2,14
|
|Riyal
|4,9171
|4,9417
|% 0,28
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,06
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,50
|
|Cumhuriyet
|6.965
|7.071
|120,00
|
|Tam
|6.936
|7.059
|41,00
|
|Yarım
|3.368
|3.451
|20,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.725
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|0,00
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|2,72
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TKFEN, TCELL
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 35 artarak (% 0.59 ) 3, 975
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCTL, BRSAN, EGPRO, KUYAS, VERUS, TUCLK, BRYAT, MIATK, AKENR, MAALT
-
17:24
TEZOL, GLRYH, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
PENGD, ETILR, TRILC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında