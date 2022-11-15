***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2022 16:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9051 TL dir. 14.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080121
BIST
17:364.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 78,61
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:3618,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:3619,3494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1289
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:361.060,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 1.060,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GLCVY
|26,40
|55.001.901
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|350.560.444
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.420.453
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.440.085
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.079.087.092
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|189.170.826
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|996.245.244
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,95
|181.576.302
|% -7,43
|
|THYAO
|109,50
|8.920.770.285
|% -0,18
|
|EREGL
|37,80
|8.355.593.796
|% 1,23
|
|ODAS
|12,28
|5.718.043.157
|% 3,28
|
|ASELS
|41,24
|5.462.125.154
|% -1,10
|
|AKBNK
|15,87
|4.687.583.304
|% 4,20
|
|ODAS
|12,28
|5.718.043.157
|% 3,28
|
|ISCTR
|9,55
|4.264.833.421
|% 3,13
|
|YKBNK
|10,47
|4.487.468.648
|% 6,73
|
|SKBNK
|2,31
|945.202.797
|% 0,00
|
|TSKB
|3,22
|1.298.383.578
|% 1,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6168
|% 0,07
|
|Euro
|19,3449
|19,3523
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,1483
|22,2593
|% 1,58
|
|Frank
|19,6122
|19,7303
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9378
|4,9626
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,68
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.046
|7.167
|33,00
|
|Yarım
|3.422
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,72
|