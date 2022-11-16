***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 15:56
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9044 TL dir. 15.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080360
BIST
17:414.688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 31,18
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:4118,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:4119,3289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0575
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:411.062,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,45
|Açılış
|: 1.062,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:40
|CONSE
|11,44
|381.934.733
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|33.901.447
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|224.614.894
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|161.617.321
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|87.261.892
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.342.543
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|374.781.659
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.466.586
|% -9,95
|
|THYAO
|105,40
|9.391.318.040
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|AKBNK
|17,03
|6.441.321.720
|% 5,19
|
|EREGL
|37,24
|5.571.740.691
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,24
|8.107.853.680
|% 4,17
|
|ISCTR
|10,15
|6.732.404.575
|% 4,32
|
|SKBNK
|2,41
|1.426.992.644
|% 2,99
|
|EKGYO
|5,62
|3.099.069.041
|% 1,08
|
|TSKB
|3,41
|1.733.716.908
|% 4,60
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6155
|% 0,08
|
|Euro
|19,3109
|19,3211
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,0243
|22,1347
|% 0,11
|
|Frank
|19,6933
|19,8119
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9367
|4,9615
|% 0,04
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-4,09
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.163
|-32,00
|
|Yarım
|3.421
|3.502
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,01
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-1,55
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ULKER
Yüzde 4.66 oranında artışla 25.18 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 526, 462 adet işlem
-
17:54YYLGD
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.02 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 531, 009 adet işlem
-
17:53GARAN
Yüzde 4.46 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 082, 552 adet işlem
-
17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 71 artarak (% 1.36 ) 5, 136
-
17:52XU100
Endeks 4, 699 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 127, 431.00 milyon TL de