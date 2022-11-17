***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2022 11:27
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9011 TL dir. 16.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080843
BIST
14:214.590
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -78,68
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:2118,6260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0366
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:2119,2839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0491
|Açılış
|: 19,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2464
14:211.055,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.055,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:19
|MEGAP
|6,49
|67.405.216
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.405.216
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|130.662.519
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.523.507
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.924.542
|% 9,95
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|BARMA
|102,50
|53.349.500
|% -7,82
|
|GESAN
|236,00
|310.280.864
|% -7,05
|
|ELITE
|48,32
|40.614.105
|% -6,72
|
|KMPUR
|142,20
|166.275.244
|% -6,01
|
|KONTR
|203,90
|3.507.657.942
|% -5,43
|
|ODAS
|11,63
|1.649.332.674
|% 4,59
|
|EKGYO
|5,54
|1.507.650.315
|% 0,18
|
|PGSUS
|378,80
|687.655.492
|% 3,07
|
|JANTS
|146,20
|585.636.358
|% -3,82
|
|ODAS
|11,63
|1.649.332.674
|% 4,59
|
|ADESE
|1,24
|116.705.906
|% -1,59
|
|IHLGM
|1,06
|60.608.302
|% 1,92
|
|CONSE
|12,22
|452.053.905
|% 6,82
|
|HLGYO
|4,18
|124.619.023
|% 0,24
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6260
|% 0,20
|
|Euro
|19,2716
|19,2839
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,9954
|22,1057
|% -0,42
|
|Frank
|19,5328
|19,6505
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-11,01
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-5,06
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.133
|-29,00
|
|Yarım
|3.409
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|12,59
|12,61
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|-0,84
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33XU100
Endeks 4, 600 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 71, 274.00 milyon TL de
-
14:33BIOEN
Yüzde -6.55 oranında düşüşle 15.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 235, 100 adet işlem
-
14:32SMRTG
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 127.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 325 adet işlem
-
14:31YYLGD
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 32.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 117, 484 adet işlem
-
14:30DOGUB
Yüzde -8.37 oranında düşüşle 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 397, 586 adet işlem