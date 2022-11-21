***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2022 15:00
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9082 TL dir. 18.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081391
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,1519
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.038,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -8,13
|Açılış
|: 1.038,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.038,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.277.111
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.331.658
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.708.248.746
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6128
|18,6273
|% 0,10
|
|Euro
|19,0654
|19,0785
|% -0,81
|
|Sterlin
|21,8901
|21,9998
|% -0,71
|
|Frank
|19,3510
|19,4676
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|-13,91
|
|Altın Gr.
|1.039
|1.039
|-7,22
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.956
|7.055
|-76,00
|
|Yarım
|3.384
|3.449
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.724
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,70
|20,74
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,42
|12,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|-4,87
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de