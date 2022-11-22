***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 15:36
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9098 TL dir. 21.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081596
BIST
15:454.745
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 174,66
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.748
En Düşük
4.567
15:4518,6281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:4519,1411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0667
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:451.045,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.045,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MERKO
|7,48
|83.094.023
|% 10,00
|
|RNPOL
|22,00
|79.135.197
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|118.800.488
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|UZERB
|68,75
|545.050
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|17.460.877
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|BRLSM
|27,64
|587.539.294
|% -4,82
|
|EREGL
|40,90
|6.711.684.367
|% 8,49
|
|THYAO
|108,40
|5.881.522.055
|% 1,40
|
|SASA
|149,20
|4.919.238.120
|% 9,79
|
|KRDMD
|13,81
|4.544.316.869
|% 5,02
|
|HEKTS
|40,42
|4.301.642.628
|% 8,07
|
|EKGYO
|5,95
|3.280.182.736
|% 2,94
|
|KRDMD
|13,81
|4.544.316.869
|% 5,02
|
|YKBNK
|11,59
|3.436.043.096
|% 1,58
|
|ISCTR
|10,08
|2.410.667.256
|% 3,38
|
|PETKM
|16,02
|3.455.469.792
|% 4,77
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6281
|% 0,04
|
|Euro
|19,1256
|19,1411
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,0615
|22,1721
|% 0,55
|
|Frank
|19,4228
|19,5398
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9400
|4,9647
|% 0,02
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|7,48
|
|Altın Gr.
|1.046
|1.046
|4,95
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.103
|6,00
|
|Tam
|7.006
|7.075
|3,00
|
|Yarım
|3.403
|3.458
|1,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.729
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,23
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|0,23
|
|B. Petrol
|88,77
|88,77
|1,32
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00YEOTK
Yüzde 9.91 oranında artışla 107.00 lira fiyatla işlem gören hissede 753, 260 adet işlem
-
15:58AYDEM
Yüzde 9.97 oranında artışla 20.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 449, 273 adet işlem
-
15:57HEDEF
Yüzde 7.48 oranında artışla 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 293, 999 adet işlem
-
15:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 195, 95 artarak (% 3.96 ) 5, 141
-
15:56XU100
Endeks 4, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 76 üstünde . İşlem hacmi 86, 063.00 milyon TL de