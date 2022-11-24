***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:44
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9152 TL dir. 23.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 23.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082005
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0088
|Açılış
|: 84,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 85,4100
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0347
|Açılış
|: 10,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1100
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:0512,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,00
|Açılış
|: 12,89
|
|Önceki Kapanış
|: 12,89
|
12,99
En Düşük
12,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6286
|18,6314
|% 0,06
|
|Euro
|19,3808
|19,3984
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5017
|22,6145
|% 0,48
|
|Frank
|19,6678
|19,7863
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,14
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.035
|7.107
|1,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem