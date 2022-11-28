***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.11.2022 14:03
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9250 TL dir. 25.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082582
BIST
16:484.956
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 81,86
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
16:4818,6189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
16:4819,4647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0581
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5643
En Düşük
19,2550
16:481.050,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.050,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler16:48
|IDEAS
|44,00
|19.142.456
|% 10,00
|
|PCILT
|36,52
|45.018.604
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|384.088.868
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|406.443.293
|% 9,99
|
|TGSAS
|22,90
|21.656.655
|% 9,99
|
|PNLSN
|37,62
|235.961.320
|% -9,96
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MZHLD
|15,55
|52.796.102
|% -8,42
|
|IHAAS
|87,75
|66.321.015
|% -7,78
|
|OZRDN
|16,80
|56.365.425
|% -7,13
|
|THYAO
|116,40
|8.468.219.216
|% 2,28
|
|PETKM
|18,28
|4.552.622.658
|% 5,36
|
|EREGL
|42,26
|4.176.797.756
|% 0,91
|
|ASELS
|48,94
|3.933.748.039
|% 1,54
|
|ISCTR
|10,53
|3.632.602.950
|% 2,73
|
|EKGYO
|6,98
|3.249.259.169
|% 1,01
|
|SKBNK
|2,79
|1.254.614.694
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,53
|3.632.602.950
|% 2,73
|
|YKBNK
|12,00
|3.543.353.784
|% 4,80
|
|VAKBN
|10,17
|2.641.974.741
|% 6,38
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6189
|% -0,08
|
|Euro
|19,4530
|19,4647
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,4074
|22,5197
|% -0,29
|
|Frank
|19,6527
|19,7711
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% -0,13
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.050
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|6.997
|7.102
|-13,00
|
|Tam
|7.016
|7.080
|-29,00
|
|Yarım
|3.403
|3.461
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.730
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,85
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,38
|81,38
|-2,33
|
Seans Raporu
16:48
daha fazla
-
17:03GLYHO
Yüzde 7.25 oranında artışla 9.76 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 698, 835 adet işlem
-
17:02SKTAS
Yüzde 7.73 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 125, 505 adet işlem
-
17:01MNDRS
Yüzde 5.65 oranında artışla 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 830, 207 adet işlem
-
17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 78 artarak (% 1.86 ) 5, 363
-
17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CEOEM, SUNTK