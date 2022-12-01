***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.12.2022 17:13
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9269 TL dir. 30.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.11.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083667
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1556
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.076,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 16,53
|Açılış
|: 1.077,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|THYAO
|124,40
|9.113.075.868
|% 3,67
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|EREGL
|42,48
|5.817.817.615
|% -0,42
|
|SISE
|39,46
|4.904.513.208
|% 0,92
|
|PETKM
|18,04
|4.797.383.309
|% 0,84
|
|EKGYO
|7,14
|3.445.215.506
|% 3,63
|
|SKBNK
|2,73
|1.144.525.890
|% 0,74
|
|KRDMD
|15,34
|6.250.075.382
|% 4,14
|
|ISCTR
|10,86
|4.288.059.060
|% 4,83
|
|YKBNK
|11,84
|4.235.922.400
|% -1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6316
|18,6356
|% 0,02
|
|Euro
|19,5497
|19,5570
|% 0,82
|
|Sterlin
|22,7886
|22,9029
|% 1,77
|
|Frank
|19,7487
|19,8677
|% 0,65
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|26,58
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|17,04
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.182
|7.250
|95,00
|
|Yarım
|3.483
|3.544
|46,00
|
|Çeyrek
|1.747
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,50
|0,20
|
|B. Petrol
|88,86
|88,86
|1,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
-
17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem