***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2022 16:25
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9314 TL dir. 01.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083989
BIST
16:374.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,15
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:3718,6403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:3719,4701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1463
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:371.069,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -10,59
|Açılış
|: 1.069,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ALFAS
|201,30
|781.789.661
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.354.953
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.414.262.263
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.623.187
|% -9,87
|
|KOZAL
|402,60
|5.824.118.403
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|BIMAS
|123,80
|1.917.434.529
|% -5,50
|
|TTKOM
|17,73
|1.820.074.560
|% 2,37
|
|PGSUS
|410,50
|1.430.843.706
|% 0,61
|
|EKGYO
|7,14
|2.745.891.735
|% 0,00
|
|ADESE
|1,73
|301.211.749
|% 0,00
|
|SNGYO
|3,13
|488.689.786
|% -0,95
|
|AKFGY
|5,66
|598.260.670
|% 4,43
|
|TTKOM
|17,73
|1.820.074.560
|% 2,37
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6403
|% 0,04
|
|Euro
|19,4540
|19,4611
|% -0,79
|
|Sterlin
|22,5854
|22,6987
|% -0,70
|
|Frank
|19,7067
|19,8254
|% -0,50
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,64
|13,66
|-0,00
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|0,75
|
Seans Raporu
16:35
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-
16:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -74, 14 kaybederek (% -1.36 ) 5, 359
-
16:46SMART
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 12.31 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 093, 289 adet işlem
-
16:45YEOTK
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 79.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 784 adet işlem
-
16:44XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 82, 309.00 milyon TL de
-
16:44YYAPI
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 487, 850 adet işlem