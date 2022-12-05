***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 15:28
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9378 TL dir. 02.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084318
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
17:5919,6268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5698
17:591.064,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -12,36
|Açılış
|: 1.064,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.063,76
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.350.529
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|105.963.243
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|306.038.655
|% 9,99
|
|SASA
|108,00
|755.700.566
|% -10,00
|
|ERCB
|101,70
|105.349.041
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.793.243
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.529.122.047
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.013.141.742
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.146.847.942
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.145.954
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.145.954
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.113.664
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.013.141.742
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.265.513
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6402
|% 0,03
|
|Euro
|19,6206
|19,6268
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6663
|22,7800
|% -0,67
|
|Frank
|19,7367
|19,8556
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-22,22
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.070
|-7,56
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.172
|7.238
|-36,00
|
|Yarım
|3.478
|3.539
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.744
|1.769
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,98
|86,98
|1,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347