***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2022 14:39
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9436 TL dir. 06.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085162
BIST
15:574.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -32,39
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.951
15:5718,6380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:5719,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1288
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6495
En Düşük
19,4674
15:571.064,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,69
|Açılış
|: 1.064,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:57
|YESIL
|4,40
|60.361.411
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|190.088.260
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|507.504.210
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|606.155.338
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|41.232.301
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|BIZIM
|28,56
|45.847.733
|% -7,21
|
|EUREN
|15,55
|742.750.751
|% -7,14
|
|KRDMD
|17,80
|10.759.360.212
|% 0,56
|
|THYAO
|137,80
|5.713.590.751
|% 1,62
|
|ASELS
|51,10
|4.640.629.697
|% 4,20
|
|PETKM
|18,30
|3.816.755.420
|% 1,67
|
|EREGL
|41,90
|3.106.728.860
|% -1,60
|
|KRDMD
|17,80
|10.759.360.212
|% 0,56
|
|EKGYO
|7,28
|1.609.954.974
|% 0,55
|
|PETKM
|18,30
|3.816.755.420
|% 1,67
|
|ADESE
|1,94
|314.598.969
|% 6,01
|
|ISCTR
|10,33
|1.689.412.769
|% 1,18
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6359
|18,6380
|% 0,02
|
|Euro
|19,6297
|19,6411
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,6387
|22,7522
|% 0,42
|
|Frank
|19,7480
|19,8670
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9418
|4,9666
|% 0,02
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|3,38
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,80
|
|Cumhuriyet
|7.124
|7.232
|-11,00
|
|Tam
|7.161
|7.209
|9,00
|
|Yarım
|3.468
|3.524
|4,00
|
|Çeyrek
|1.739
|1.762
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|-0,10
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TAVHL, THYAO
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 78 kaybederek (% -0.70 ) 4, 346
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMA, VKING, KRONT, GLCVY, BARMA, OZSUB, EMNIS, YESIL, INTEM, ERCB
-
16:12
LIDER, IHYAY, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:12
VBTYZ, ENKAI, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında