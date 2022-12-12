***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2022 13:52
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9443 TL dir. 09.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086592
BIST
16:495.204
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 198,67
|Açılış
|: 5.058
|
|Önceki Kapanış
|: 5.005
|
5.217
En Düşük
5.058
16:4918,6491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6720
En Düşük
18,5939
16:4919,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0850
|Açılış
|: 19,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,7800
En Düşük
19,6700
16:491.073,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.072,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,92
|
1.078,85
En Düşük
1.070,00
BIST En Aktif Hisseler16:49
|KOZAL
|466,80
|1.984.173.920
|% 9,99
|
|HUNER
|14,09
|78.031.437
|% 9,99
|
|CRFSA
|68,85
|48.303.621
|% 9,98
|
|VKING
|18,84
|3.156.897
|% 9,98
|
|OZSUB
|19,86
|90.059.168
|% 9,97
|
|EMNIS
|61,15
|2.743.409
|% -8,32
|
|DOKTA
|51,00
|142.727.572
|% -7,02
|
|MRGYO
|4,91
|79.120.582
|% -4,84
|
|KAPLM
|116,00
|22.101.008
|% -4,45
|
|IDEAS
|48,60
|66.250.307
|% -4,33
|
|THYAO
|143,20
|8.887.307.126
|% 1,56
|
|SAHOL
|41,14
|7.692.232.749
|% 2,59
|
|ASELS
|57,25
|6.104.237.362
|% 7,01
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|EKGYO
|7,96
|4.885.015.278
|% 5,29
|
|SKBNK
|2,84
|1.150.440.694
|% 6,77
|
|YKBNK
|11,82
|4.483.228.560
|% 4,14
|
|ISCTR
|11,36
|3.714.917.624
|% 7,47
|
|TSKB
|4,26
|1.374.443.721
|% 7,58
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6422
|18,6491
|% 0,04
|
|Euro
|19,7500
|19,7600
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,8617
|22,9763
|% 0,36
|
|Frank
|19,9205
|20,0405
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,04
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-7,44
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-3,59
|
|Cumhuriyet
|7.197
|7.306
|-25,00
|
|Tam
|7.225
|7.272
|7,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|3,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,03
|14,05
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,13
|76,13
|0,03
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04GLBMD
Yüzde 9.96 oranında artışla 14.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 859, 114 adet işlem
-
17:02IHGZT
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 971, 191 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, SISE, KCHOL
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 66 artarak (% 3.93 ) 4, 535
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KOZAA, RALYH, PRKME, TTKOM, BALAT, RHEAG, VKING, OZSUB, NTGAZ, BLCYT