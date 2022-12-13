***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2022 12:58
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9454 TL dir. 12.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086845
BIST
14:165.263
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 69,45
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.264
En Düşük
5.180
14:1618,6533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
14:1619,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0305
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
14:161.071,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.071,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler14:16
|PKART
|31,90
|13.350.307
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|916.825
|% 9,99
|
|ULKER
|39,88
|654.794.996
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|9.140.457
|% 9,98
|
|BALAT
|19,29
|4.148.102
|% 9,98
|
|EMNIS
|56,00
|949.482
|% -9,68
|
|SODSN
|35,36
|943.835
|% -6,85
|
|POLTK
|1.204,30
|71.957.887
|% -5,37
|
|COSMO
|87,00
|3.701.009
|% -5,13
|
|KERVN
|1,11
|1.526.354
|% -5,13
|
|KRDMD
|18,30
|7.412.007.240
|% 6,95
|
|ASELS
|60,00
|5.750.486.284
|% 1,95
|
|THYAO
|145,20
|4.762.822.882
|% 0,14
|
|EREGL
|42,32
|4.711.533.837
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,00
|2.927.392.971
|% 1,52
|
|KRDMD
|18,30
|7.412.007.240
|% 6,95
|
|EKGYO
|8,00
|2.927.392.971
|% 1,52
|
|SKBNK
|2,81
|612.295.820
|% 0,36
|
|VAKBN
|10,69
|2.068.095.671
|% 1,33
|
|TSKB
|4,25
|750.922.265
|% 1,43
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6533
|% 0,09
|
|Euro
|19,6567
|19,6661
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8396
|22,9541
|% 0,19
|
|Frank
|19,8276
|19,9470
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,10
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,01
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,47
|
|Cumhuriyet
|7.166
|7.275
|-18,00
|
|Tam
|7.217
|7.264
|21,00
|
|Yarım
|3.495
|3.551
|10,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,06
|0,09
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|1,20
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:31KOZAL
Yüzde 4.67 oranında artışla 488.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 300, 211 adet işlem
-
14:30KATMR
Yüzde 6.91 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 612, 791 adet işlem
-
14:28GENIL
Yüzde 6.17 oranında artışla 47.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 148 adet işlem
-
14:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 41 artarak (% 1.37 ) 5, 659
-
14:27
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, EKGYO, SKBNK