***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 14:23
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9432 TL dir. 15.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087930
BIST
14:365.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,82
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
14:3618,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
14:3619,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
14:361.069,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,78
|Açılış
|: 1.069,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler14:36
|ARASE
|255,20
|25.050.687
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.499.836
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.628.088.063
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.990.245
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.449.960
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|162.219.545
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.924.758
|% -9,82
|
|EUREN
|14,44
|764.429.911
|% -9,30
|
|ALFAS
|295,20
|259.383.774
|% -7,61
|
|VAKBN
|12,36
|4.502.653.627
|% 7,76
|
|THYAO
|140,60
|4.172.191.418
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,03
|3.907.908.350
|% 1,60
|
|ENKAI
|27,14
|3.377.979.515
|% 5,93
|
|EKGYO
|8,15
|3.365.218.878
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.365.218.878
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,36
|4.502.653.627
|% 7,76
|
|SKBNK
|3,17
|1.126.986.964
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,03
|3.907.908.350
|% 1,60
|
|TSKB
|4,95
|1.183.958.112
|% 6,68
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6449
|18,6466
|% 0,02
|
|Euro
|19,8273
|19,8349
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6769
|22,7907
|% 0,18
|
|Frank
|19,9869
|20,1073
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9433
|4,9681
|% 0,01
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|4,96
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,94
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.229
|7.275
|17,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,87
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,69
|13,70
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,56
|79,56
|-1,65
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51GEDIK
Yüzde 9.53 oranında artışla 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 469, 069 adet işlem
-
14:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, AKBNK
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 8 artarak (% 0.41 ) 4, 557
-
14:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PLTUR, HALKB, ARASE, SANEL, OYAYO, ALCTL, AYCES, RODRG, INVEO
-
14:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RALYH, IDGYO, VKING