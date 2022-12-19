***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 13:43
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.9417 TL dir. 16.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 16.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088399
BIST
14:075.360
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 146,19
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.376
En Düşük
5.268
14:0718,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
14:0719,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
14:071.076,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.076,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler14:07
|UMPAS
|5,00
|1.646.780
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|980.789.285
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.395.562
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.604.572.755
|% 9,98
|
|HALKB
|15,66
|1.298.163.997
|% 9,97
|
|PAMEL
|243,00
|20.184.552
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.646.090
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|55.688.564
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.479.786
|% -9,96
|
|ARASE
|233,40
|256.006.751
|% -8,54
|
|YKBNK
|12,72
|8.916.830.069
|% 8,26
|
|PETKM
|20,02
|6.187.471.563
|% 4,38
|
|ISCTR
|13,59
|4.342.638.027
|% 9,33
|
|THYAO
|142,90
|4.090.736.347
|% 2,58
|
|AKBNK
|20,42
|3.783.506.652
|% 9,49
|
|YKBNK
|12,72
|8.916.830.069
|% 8,26
|
|EKGYO
|8,34
|2.830.673.108
|% 1,46
|
|ISCTR
|13,59
|4.342.638.027
|% 9,33
|
|PETKM
|20,02
|6.187.471.563
|% 4,38
|
|SKBNK
|3,52
|980.789.285
|% 10,00
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6510
|18,6552
|% 0,02
|
|Euro
|19,7955
|19,8034
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6821
|22,7958
|% 0,30
|
|Frank
|19,9450
|20,0652
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% -0,03
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|4,04
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|2,23
|
|Cumhuriyet
|7.229
|7.338
|13,00
|
|Tam
|7.263
|7.310
|52,00
|
|Yarım
|3.517
|3.574
|26,00
|
|Çeyrek
|1.764
|1.786
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|13,96
|13,98
|0,06
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,35
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22YKBNK
Yüzde 8.17 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 724, 046, 618 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, SASA
-
14:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 150, 99 artarak (% 3.31 ) 4, 708
-
14:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CUSAN, SANEL, HALKB, SKBNK, PLTUR, VAKBN, GARAN
-
14:21
Tabandan işlem gören hisse senetleri : OZSUB, PAMEL, IDGYO, VKING