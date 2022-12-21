***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.12.2022 16:55
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat 1.9516 TL dir. 20.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088994
BIST
16:585.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 36,12
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
16:5818,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0157
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
16:5819,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0207
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
16:581.090,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,63
|Açılış
|: 1.090,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler16:58
|EGEEN
|5.342,20
|643.223.085
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.443.078
|% 10,00
|
|DOBUR
|67,70
|14.487.865
|% 9,99
|
|CASA
|190,40
|4.546.942
|% 9,99
|
|ALFAS
|321,80
|256.758.307
|% 9,98
|
|ARASE
|203,40
|209.627.684
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.131.329
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,78
|191.577.828
|% -7,80
|
|RYSAS
|23,14
|68.974.619
|% -7,44
|
|MAKTK
|6,43
|129.357.403
|% -6,95
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|THYAO
|144,20
|5.878.784.770
|% -1,17
|
|AKBNK
|19,95
|5.070.449.698
|% -0,25
|
|EREGL
|42,20
|4.861.199.096
|% 0,62
|
|ASELS
|59,45
|4.779.178.859
|% -2,54
|
|EKGYO
|7,98
|3.482.757.045
|% -2,56
|
|KRDMD
|19,02
|6.936.632.160
|% 4,45
|
|VAKBN
|12,31
|4.479.265.714
|% -2,99
|
|ISCTR
|12,85
|4.519.346.143
|% -0,85
|
|YKBNK
|12,15
|3.930.405.026
|% -0,82
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6630
|18,6677
|% 0,08
|
|Euro
|19,8182
|19,8300
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,5843
|22,6976
|% -0,24
|
|Frank
|20,0973
|20,2183
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,09
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.354
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|1,64
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:12BERA
Yüzde 9.10 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 819, 941 adet işlem
-
17:11PEGYO
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 511, 440 adet işlem
-
17:10MGROS
Yüzde 4.60 oranında artışla 147.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 955 adet işlem
-
17:09CEMAS
Yüzde 5.13 oranında artışla 2.87 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 910, 366 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, AKSEN