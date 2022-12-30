***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 15:09
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.12.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat 1.9840 TL dir. 29.12.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.12.2022 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091461
BIST
15:365.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 79,13
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.511
15:3618,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
15:3619,9985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0103
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
15:361.094,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,48
|Açılış
|: 1.094,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler15:34
|TERA
|19,48
|3.200.895
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|91.097.425
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|76.565.443
|% 9,94
|
|BRKSN
|23,46
|3.890.613
|% 9,93
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|423.676.572
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|70.506.061
|% -9,98
|
|BRKVY
|37,04
|346.832.210
|% -5,94
|
|ASELS
|62,15
|7.477.232.545
|% 5,70
|
|TUPRS
|533,30
|4.425.811.637
|% 5,29
|
|THYAO
|144,00
|4.174.998.981
|% 1,19
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|TCELL
|39,24
|3.043.504.652
|% 2,72
|
|EKGYO
|8,87
|3.025.468.941
|% 2,90
|
|DOHOL
|10,74
|3.003.079.266
|% 5,92
|
|YKBNK
|11,95
|2.198.444.003
|% -0,42
|
|PETKM
|20,34
|3.348.762.704
|% 2,42
|
|ISCTR
|13,03
|2.039.000.283
|% 0,85
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7129
|18,7205
|% 0,08
|
|Euro
|19,9947
|20,0071
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,4823
|22,5950
|% -0,11
|
|Frank
|20,1946
|20,3162
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9612
|4,9861
|% 0,03
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,44
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,59
|
|Cumhuriyet
|7.341
|7.452
|15,00
|
|Tam
|7.381
|7.432
|-1,00
|
|Yarım
|3.574
|3.632
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.793
|1.816
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|0,04
|
|B. Petrol
|83,34
|83,34
|-0,12
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 68.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 210 adet işlem
-
15:48PRKME
Yüzde 4.86 oranında artışla 25.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 284, 397 adet işlem
-
15:47BIOEN
Yüzde 8.23 oranında artışla 18.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 938, 186 adet işlem
-
15:46BIOEN
Yüzde 8.52 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 933, 025 adet işlem
-
15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, ASELS