***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 17:16
***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri isyat 1.9612 TL dir. 03.01.2023 arihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.01.2023 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093256
BIST
17:225.517
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -109,30
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
17:2218,7462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
17:2219,9151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1490
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
17:221.120,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 14,91
|Açılış
|: 1.120,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler17:22
|BFREN
|5.230,80
|315.315.018
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|16.547.861
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.195.045
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|77.425.842
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|42.139.175
|% 9,94
|
|ULUSE
|225,00
|55.324.974
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.899.517
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.351.403
|% -9,93
|
|SANEL
|20,44
|24.159.832
|% -9,80
|
|KLGYO
|3,62
|136.467.634
|% -9,73
|
|EREGL
|42,78
|12.005.812.604
|% 1,28
|
|KRDMD
|19,69
|8.572.635.594
|% 4,68
|
|EKGYO
|9,38
|7.048.964.389
|% -0,42
|
|ASELS
|65,40
|6.529.238.788
|% -5,35
|
|THYAO
|144,80
|6.342.541.786
|% -1,76
|
|EKGYO
|9,38
|7.048.964.389
|% -0,42
|
|KRDMD
|19,69
|8.572.635.594
|% 4,68
|
|EREGL
|42,78
|12.005.812.604
|% 1,28
|
|YKBNK
|11,59
|3.207.890.745
|% -1,19
|
|ISCTR
|12,46
|3.135.263.843
|% -1,66
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7393
|18,7462
|% 0,13
|
|Euro
|19,9064
|19,9151
|% 0,75
|
|Sterlin
|22,5297
|22,6427
|% 0,84
|
|Frank
|20,1373
|20,2586
|% 1,11
|
|Riyal
|4,9708
|4,9958
|% 0,17
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|19,99
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|15,20
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.572
|7.631
|56,00
|
|Yarım
|3.667
|3.730
|27,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,20
|
|B. Petrol
|79,98
|79,98
|-2,12
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37MIATK
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 110.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 061, 550 adet işlem
-
17:36SANEL
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 135, 845 adet işlem
-
17:35OZGYO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 174, 195 adet işlem
-
17:34DGNMO
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 896, 317 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, ARCLK, GUBRF